Üye Girişi
Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres, TUSAŞ'a Düzenlenen Terör Saldırısını Kınadı

BM Genel Sekreteri Guterres, TUSAŞ'a Düzenlenen Terör Saldırısını Kınadı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye düzenlenen terör saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenlere taziyelerini iletti ve yaralılara acil şifalar diledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye ( Tusaş ) düzenlenen terör saldırısı kınadı.

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. ( Tusaş ) tesislerine düzenlenen terör saldırısının ardından dünyanın dört bir yanında Türkiye'ye taziye mesajları gelmeye devam ediyor. BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısı şiddetle kınadı.

Saldırıda hayatını kaybedenlere ve ailelerine en derin taziyelerini ileten Gutteres, yaralılara acil şifalar dileyerek, Birleşmiş Milletler'in Türkiye halkı ve hükümeti ile dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Antonio Guterres Politika Güvenlik Ankara TUSAŞ Dünya Terör

TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi

Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi

 Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar

İşte hain saldırının arkasındaki terör örgütü

 Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri

İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri
TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hain saldırıya ilişkin ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cengiz Coşkun kimdir? (TUSAŞ) Şehit Kalite Kontrolcü Cengiz Coşkun kaç yaşında, nereli? Şehit taksici Murat Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Zahide Güçlü kimdir? (TUSAŞ) Şehit Makine Mühendisi Zahide Güçlü kaç yaşında, nereli? Tabii Spor canlı izle! (ŞİFRESİZ BEDAVA) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Atletico Madrid Lille maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Atletico Madrid Lille maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT 1 canlı maç izle! YOUNG BOYS INTER CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Barcelona Bayern Münih CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Barcelona Bayern Münih maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Benfica Feyenoord CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Feyenoord maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak, bu hafta yeni bölüm yok mu? Çarşamba günü dizileri hangileri? Okullar tatil mi 24 Ekim Perşembe? SON DAKİKA!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.