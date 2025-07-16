BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Suriye'ye Saldırılarından Endişeli

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarını kınadı ve Suriye'nin egemenliğine yönelik ihlallerin durdurulması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarından endişe duyduğunu ifade ederek, söz konusu saldırıları kınadı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam, Dera ve Süveyda kentlerine düzenlediği hava saldırıları hakkında açıklama yaptı. Guterres, BM Sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarından endişe duyduğunu ifade ederek, söz konusu saldırıları kınadı.

Guterres, ayrıca İsrail ordusunun Golan Tepeleri'ne yeniden kuvvet konuşlandırdığına dair haberleri de kınadığını belirterek, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik tüm ihlallerin derhal durdurulması çağrısında bulundu. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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