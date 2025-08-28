BM'den UNIFIL Misyonuna Süre Uzatımı

BM'den UNIFIL Misyonuna Süre Uzatımı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) misyonunun görev süresini 2026 yılı sonuna kadar uzattı. Misyon, Lübnan'ın güney sınırında devriye görevi icra etmeye devam edecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) misyonunun görev süresini oybirliğiyle 2026 yılı sonuna kadar uzattı.

BM Güvenlik Konseyi, 1978'de kurulan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) misyonunun görev süresini oybirliğiyle 2026 yılı sonuna kadar uzattı. Lübnan'ın İsrail ile olan güney sınırında devriye görevi icra eden UNIFIL'in görev süresinin sona ermesinin ardından bir yıl sürecek "düzenli ve güvenli bir şekilde geri çekilme" süreci başlayacak. - NEW YORK

