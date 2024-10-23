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Blinken, Suudi Arabistan'da Veliaht Prens ile Görüştü

Blinken, Suudi Arabistan'da Veliaht Prens ile Görüştü
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelerek bölgedeki çatışmaları sona erdirme çabalarını görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu ziyareti kapsamında geldiği Suudi Arabistan'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana çıktığı 11. Orta Doğu turu kapsamında İsrail'in ardından Suudi Arabistan'a geldi. Blinken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmede, Orta Doğu'daki çatışmaları sona erdirme çabaları ele alındı.

Blinken, Suudi Arabistan'ın ardından Katar'a daha sonra ise İngiltere'ye gidecek. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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