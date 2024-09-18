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Blinken, Kahire'de Sisi ile Görüştü: Gazze ve İki Devletli Çözüm Ele Alındı

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Kahire'de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze meselesi ve bölgesel güvenlik konuları ele alınarak, iki devletli çözüm için iş birliği vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahire temasları kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır temaslarına başladı. Bakan Blinken, başkent Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. İttihadiye Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra başta Gazze olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Görüşmede ABD heyetinin yanı sıra Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty, Genel İstihbarat Servisi Direktörü Tümgeneral Abbas Kamel, ABD'nin Kahire Büyükelçisi Herro Mustafa Garg da hazır bulundu. Blinken, görüşmenin başında ABD Başkanı Joe Biden'ın selamlarını ve Mısır'ın bölge istikrarının tesisi için üstlendiği rol nedeniyle teşekkürlerini Sisi'ye iletti.

Sisi ve Blinken, Gazze'yi görüştü

Cumhurbaşkanı El-Sisi ise, Mısır-Amerikan stratejik ortaklığının her iki ülkenin çıkarlarının korunması ve bölgesel güvenliğin arttırılması açısından önemini vurguladı. Filistin topraklarındaki durumun ele alındığı görüşmede ateşkes müzakereleri ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik Mısır, ABD ve Katar'ın ortak çalışmalarının artırılmasına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Sisi, Gazze halkına gerekli yardımların ulaştırılması önündeki engellerin kaldırılması ve İsrail'in Batı Şeria'daki ihlallerinin durdurulması için kararlı müdahaleye gerek duyulduğunu tekrarladı. Sisi ayrıca, Filistin halkına yönelik şiddetin tırmandırılması politikasından vazgeçilmesinin önemini bir kez daha vurguladı. Sisi ve Blinken, iki devletli çözümün kalıcı barış ve güvenliğe ulaşmanın yolu olduğu konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Sisi, dün gerçekleştirilen siber saldırıya da değinerek Mısır'ın Lübnan ile dayanışma içinde olduğunu ve Mısır'ın Lübnan'ın güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğüne bağlı olduğunu vurguladı. Sisi ve Blinken, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve sükünetin sağlanması için iki ülkenin iş birliğinin artırılması konusunda mutabık kaldı. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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