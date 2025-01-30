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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Jandarma Üslerini Havadan İnceledi

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Jandarma Üslerini Havadan İnceledi
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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İl Jandarma Komutanı ve diğer yetkililerle birlikte jandarma karakolları ve üs bölgelerini helikopterle havadan denetledi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, jandarma karakolları ile üs bölgelerini havadan inceledi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç ve Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ile birlikte Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı karakol, yol kontrol noktaları ile üs bölgelerini havadan inceledi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma karakolları, üs bölgeleri ve yol kontrol noktalarını helikopterle denetleyen Vali Karakaya, Tuğgeneral Tombul'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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