Erdoğan Bişkek'teki ŞİÖ Zirvesine Katılıyor

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesine ve ŞİÖ+ formatlı üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacak.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), kuruluşunun 25. yılında liderleri Bişkek'te bir araya getiriyor. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı ŞİÖ Zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Intımak Ordo'nun yanında 14 bin hektarlık bir alan üzerine inşa edilen, resmi açılışı 24 Ağustos'ta yapılan Irıs-Ordo Kongre Merkezinde düzenlenecek. Zirveye Erdoğan'ın yanı sıra Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Uhnaagiyn Hürelsüh, Laos Cumhurbaşkanı Thongloun Sisoulith, Togo Bakanlar Konseyi Başkanı Faure Essozimna Gnassingbe ve Vietnam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vo Thi Anh Huan, Mısır Başbakan Yardımcısı Hüseyin İsa ve diğer yetkililerin katılması bekleniyor.

Türkiye-ŞİÖ İlişkileri

Türkiye, 6-7 Haziran 2012 tarihlerinde Pekin'de düzenlenen ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'nde "diyalog ortaklığı" statüsü aldı. Türkiye, diyalog ortaklığı kapsamında ŞİÖ'nün gündeminde öncelikli sıralarda bulunan terörizm ve sınır aşan suçlarla mücadele, enerji ve bölgesel bağlantısallık gibi konuları takip ediyor. 2017 yılında ŞİÖ Enerji Kulübünün dönem başkanlığını yürüten Türkiye, ilk kez üye olmayan bir ülke bu işlevi yerine getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15-16 Eylül 2022 tarihinde Semerkant'ta gerçekleştirilen Liderler Zirvesine ev sahibi Özbekistan'ın daveti üzerine özel konuk sıfatıyla katılırken, Türkiye bir ŞİÖ toplantısında ilk defa en üst seviyede temsil edildi. ŞİÖ Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) iştirak ederek, "Günümüz Dünyasında Kültürün Rolü: Birleştirici mi, Bölücü mü?" konulu panelde konuşma yaptı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Ağustos-1 Eylül 2025 tarihlerinde Dönem Başkanı Çin'in ev sahipliğinde Tianjin'de düzenlenen zirveye şeref konuğu olarak katıldı ve ŞİÖ+ Genişletilmiş Oturumu'na iştirak ederek hitapta bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı