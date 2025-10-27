Birleşik Krallık Başbakanı Ankara'da
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda askeri törenle karşılandı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda askeri törenle karşılandı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'ı, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda karşıladı. Başbakan Keir Starmer'ın beraberinde Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healy ve Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth yer alırken, Bakan Yaşar Güler'in beraberinde ise Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu hazır bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika