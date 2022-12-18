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Bir Demet Tiyatro'nun "tirbuşonu" desteklediği parti için oy istedi

Politika Haberleri

Bir Demet Tiyatro'daki "Tirbuşon" karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Serhat Özcan, desteklediği Türkiye İşçi Partisi için oy istedi.

Ülkemizde bir dönem geniş kitlelere hitap eden televizyon yapımları arasında yer alan "Bir Demet Tiyatro"nun ünlü karakteri "tirbuşonu" canlandıran Serhat Özcan, desteklediği partiye oy istedi.

VATANDAŞLARA SEÇİM GÖNÜLLÜSÜ OLMALARI İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Özcan, Türkiye İşçi Partisi (TİP) "Yanında ol yarında ol" adlı bir kampanya başlatarak TİP Seçim Gönüllüsü olmak için çağrı yaptı.

Bir Demet Tiyatro'nun 'tirbuşonu' desteklediği parti için oy istedi

"ÖZGÜRLÜĞÜN VE GELECEĞİN İÇİN"

Serhat Özcan, "Biliyorum, bu ülke için daha fazlasını yapmak istiyorsun. Özgürlüğün ve geleceğin için..." diyerek destek istedi.

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