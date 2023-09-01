Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Sancak Beldesi ile Kiğı ve Adaklı ilçelerini ziyaret etti

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Sancak Beldesi ile Kiğı ve Adaklı ilçelerini ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, ilçe ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Sancak Beldesi ile Kiğı ve Adaklı ilçesini ziyaret eden Vali Usta, hem kurum amirlerinden bilgi aldı hem de vatandaşların taleplerini dinledi.İlk olarak Sancak Beldesi'ne giden Vali Usta, burada belediye başkanından ilçelerdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Kiğı ilçesine giden Vali Usta, Kaymakam ve belediye başkanından bilgi aldıktan sonra vatandaşlarla bir araya geldi. Talepleri dinleyen Vali Usta, "Kiğı'da vatandaşlarımızla da bir araya geldik. Tanıştık. Sohbet ettik. İsteklerini aldık. İlerleyen süreçte daha sık ve uzun süreli beraber olacağımızı ifade ettik" dedi.

Son olarak Adaklı ilçesine giden Vali Usta, yaptığı açıklamada, "Adaklıda Kaymakamlık ve emniyet binalarının depremden hasar gördüğünden uygun olmayan şartlarda faaliyet gösterdiğini gördüm. Önümüzdeki dönemde bu konular önceliklerimiz arasında olacak. Günün sonunda sevgili çocuklarımızla doğaçlama oluşan bazı kareleri bırakıyorum. Çocuklarımızın ilgileri öyle samimiydi ki bana sarılmalarındaki içtenliği hissettim. Benim yanımda durmak için adeta birbirlerini çiğnediler. Allah hepsinin yolunu açık etsin. Rabbim onları korusun" dedi. - BİNGÖL