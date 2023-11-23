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Bingöl Belediyesi Şehir Girişine Hoş Geldiniz Tabelaları Astı

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Bingöl Belediye Başkanlığı, şehrin girişine Türkçe, Kürtçe ve Zazaca dillerinde 'Hoş geldiniz' yazılı tabelalar astı. Şehrin girişine asılan 'Şehr-i bal diyarı Bingöl'ümüze hoş geldiniz, Şıma xer ome, hün bı xer hatın' yazılı tabelalar, vatandaşların beğenisini topladı.

Bingöl Belediye Başkanlığı, şehrin girişine Türkçe, Kürtçe ve Zazaca "Hoş geldiniz" yazılı tabelalar astı.

Bingöl Belediye Başkanlığı, şehrin girişine Türkçe, Kürtçe ve Zazaca dillerinde "Hoş geldiniz" yazılı tabelalar astı. Şehrin girişine asılan "Şehr-i bal diyarı Bingöl'ümüze hoş geldiniz, Şıma xer ome, hün bı xer hatın" yazılı tabelalar, vatandaşların beğenisini topladı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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