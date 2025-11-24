Haberler

Binali Yıldırım: Türkiye'de Doğurganlık Hızı Alarm Veriyor

Güncelleme:
Türkiye'nin son Başbakanı Binali Yıldırım, Erzincan'da düzenlenen sempozyumda, Türkiye ve bölge ülkelerinde düşen doğurganlık oranlarına dikkat çekti. Yıldırım, nüfusun hızla yaşlandığını ve acil nüfus politikalarına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin son Başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan'da düzenlenen "Kadim Değerlerden Modern Yaklaşımlara Türk Dünyasında Kadın ve Aile Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve bölge ülkelerinde düşen doğurganlık hızına dikkat çekti.

Yıldırım, konuşmasının girişinde Erzincanlılara hitap ederek şunları söyledi:

"Bugün Erzincan'da dolu dolu bir gün geçiriyoruz. Sempozyumun ardından, Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile birlikte Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hastanesi'nin resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Hastane yaklaşık bir yıldır hizmet veriyor ancak resmi açılışını bugün yapma fırsatı bulduk."

"Aile yapımız daralıyor, nüfus yenilenme hızımız alarm veriyor"

Ailenin geçmişten bugüne değişen yapısına değinen Yıldırım, büyük aile kavramının giderek küçüldüğünü belirtti:

"Biz ilkokula giderken aile; dede, nine, anne, baba, amca, yenge herkesin içinde olduğu büyük bir yapıydı. Sonra bu aile; anne, baba ve iki çocuktan ibaret gösterilmeye başlandı. Bugün ise anne, baba ve tek çocuk gibi bir tablo resmediliyor."

Bu değişimin ciddi bir tehdide işaret ettiğini söyleyen Yıldırım, nüfusun yenilenme hızındaki düşüşün Türk dünyasında kritik seviyelere gerilediğini belirtti:

"Türk Devletleri Teşkilatı'nın sekiz üyesinin dördünde doğurganlık oranı 2.1'in çok altında. Macaristan, Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'da doğurganlık 1.50'ler seviyesinde. Türkiye'de bu oran 1.48. Bu oldukça vahim bir durumdur."

"Tedbir alınmazsa 2075'te nüfus 70 milyona düşecek"

Yıldırım, mevcut tablonun devam etmesi halinde Türkiye'yi bekleyen tabloyu şöyle özetledi:

"Eğer tedbir almazsak nüfusumuz 2075 yılında 70 milyona düşecek. Ortalama yaş ise 45'lere çıkacak. Sadece 4 yılda ortanca yaş 32'den 34'e yükseldi. Her dört yılda bir iki yaş daha artıyor. Bu, nüfusun hızla yaşlandığının açık göstergesidir."

Yıldırım, Hazar'ın doğusundaki Türk devletlerinde doğurganlık oranlarının hala 2.5 ve üzerinde olmasının sevindirici olduğunu belirtirken, Türkiye'de ve bazı ülkelerde acil nüfus politikalarına ihtiyaç olduğunu vurguladı. - ERZİNCAN

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
