Binali Yıldırım Torbalı'da Vatandaşlarla Buluştu

BİNALİ YILDIRIM TORBALI'DA VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Menderes'teki programının ardından Torbalı ilçesinde miting gerçekleştirdi. Miting programında Yıldırım'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir milletvekilleri yer aldı. Torbalılara hitap eden Yıldırım, "Torbalı pazar günkü müjdeyi bugün haber veriyor. 14'ünde bir seçim yaptık. 14'ündeki seçime giderken bunlar ne dediler? 'Yüzde 60 ile geliyoruz' dediler. Olmadı 38'e düşürdüler. Çıkıp televizyonlara bir de yalan yanlış bilgiler verdiler. Fakat millet 14 Mayıs'ta ne dedi? Torbalı'daki bir kardeşimiz bana yazmış ben de size okuyayım; '14 Mayıs'ta yüze vurdu ifadesi, ben size söylemiştim bir tanesi. Reis yine kazanacak o en iyisi, Torbalı'dan duydu Binali Bey bu sesi'. Aday olunca Kemal Bey ne oldu? Kandil'den PKK'lılar bülbül gibi ötmeye başladılar. Ne dediler? 'Tayyip Erdoğan gidecek, hapishaneler boşalacak, teröristler serbest kalacak. Selahattin Demirtaş dışarı çıkacak. Güneydoğuda özerklik, yerel yönetim kurulacak. Artık şu işi bitirin çünkü bu İHA'lardan, SİHA'lardan kafamızı kaldıramıyoruz tepemize bombalar yağdırıyorlar'. Onlar bırakıyor, FETÖ'cüler sazı ele alıyor. Onlar da ne diyor? '15 Temmuz'un intikamını alacağız' Bu topraklar için 40 bin şehit verdik. 15 Temmuz'da alçak FETÖ kalkışmasına karşı ay yıldızlı bayrağını eline alan 7'den 70'e herkes meydanlara indi mi? Reisine sahip çıktı mı? Ay yıldızlı bayrak inmedi, ezanlar dinmedi. 14 Mayıs'ta bunlar dersini aldıktan sonra mecliste çoğunluğu kaybettiler. 323 tane Cumhur İttifakı milletvekili çıkarttı" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu' da, "14 Mayıs'ta bu aziz millet, tüm oyunları bozan millet oldu ve 28 Mayıs'ta yine bu millet tüm oyunlara tek cevabını verecek. Ne diyecek? Recep Tayyip Erdoğan. Sadece ve sadece şunu istirham ediyorum. 14 Mayıs'ı fersah fersah geçmemiz lazım. Onun için şurada dört gün kaldı. Rekorların rekorunu kırıp Cumhurbaşkanımızı yüksek oyla Torbalı'dan, İzmir'den seçmeye hazır mıyız? Işte sizde bu aşk, sizde bu inanç oldukça bizi kimse durduramaz. Rabbim sizlerden razı olsun" diye konuştu.

Hande NAYMAN/ İZMİR, -