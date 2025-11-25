Haberler

Binali Yıldırım: Terör insanlığı yok eden bir illettir

Binali Yıldırım: Terör insanlığı yok eden bir illettir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜRK Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, "Terör insanlığı yok eden bir illettir.

TÜRK Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, "Terör insanlığı yok eden bir illettir. Terörsüz Türkiye ise 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' prensibinin tam da hayata geçmesidir" dedi.

Binali Yıldırım, bir dizi ziyaret için Tunceli'ye geldi. Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, valilik binası girişinde Vali Şefik Aygöl ile eşi Nazlı Aygöl, kent protokolü, kurum amirleri, ilçe belediye başkanları, AK Parti Tunceli İl Başkanı Hakan Özer ve öğrenciler tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yıldırım, Vali Aygöl ile bir araya gelerek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Binali Yıldırım, ardından Kızılay'ın yürüttüğü '81 İl 81 Kızılay Anaokulu Projesi' kapsamında kente kazandırılacak Sonay Beyaz Kızılay Anaokulu'nun temelini attı.

'ZAMANI GERİ GETİREMEYİZ'

Törende konuşan Yıldırım, terörle siyaset olmayacağını ifade ederek, "Yeni bir sürece girdi ülkemiz. Yeni yüzyıl, yeni bir dönemi de beraberinde getiriyor, Terörsüz Türkiye. Terörün ne anlama geldiğini, terörün bize, milletimize neye mal olduğunu en iyi bilen, yaşayan siz Tunceli hemşehrilerimizsiniz. Maalesef 40 yıl boyunca büyük bedel ödüyoruz. 13 binden fazla güvenlik personelimizi, korucumuzu, polisimizi, askerimizi terörle mücadeleyle şehit verdik. Yine 34 bin civarında sivil vatandaşımız da terör belasında hayatını kaybetti. Sonunda ne kazandık? Hiçbir şey kazanmadık. Üstelik kaybettiklerimiz çok daha fazla. 2 trilyon dolar tutarında da bir maddi kaynak kayıp. 2 trilyon dolar dediğiniz bugün neredeyse Türkiye'nin milli gelirinin iki katı. Demek ki biz terörle mücadeleye bu paraları harcamasaydık, bugün 1 Türkiye yerine 3 Türkiye'yi konuşacaktık. İtalya'nın da daha önüne geçerdik. Zamanı geri getiremeyiz" dedi.

'ÖNÜMÜZDE BÜYÜK BİR FIRSAT VAR'

Binali Yıldırım "Fakat önümüzde büyük bir fırsat var. O fırsat, Terörsüz Türkiye fırsatıdır. Buna bazıları karşı çıkıyorlar. Ama niye karşı çıktıklarını da ne kendileri biliyor ne de vatandaş anlıyor. Karşı çıkanlardan beklenen şudur; bir alternatif ortaya koymaktır. Terör bitsin istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Terörle siyaset olmaz. Terör insanlığı yok eden bir illettir. Terörsüz Türkiye ise 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' prensibinin tam da hayata geçmesidir. Onun için bu sürece bir daha bu topraklara gelmemek üzere 'Teröre hayır' diyerek, teröre karşı birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da sağlamlaştıracağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, şu ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde hep beraber yaşayacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.