Binali Yıldırım: Önümüzdeki sene 3 tane bayramımız var

Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, partisinin Sivas İl Teşkilatı'nca düzenlenen bayramlaşma programı için kente geldi. Buruciye Medresesi'ndeki programa Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk, Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ile partililer katıldı.

15 Temmuz darbe kalkışmasının yıl dönümünü de hatırlatan Yıldırım, "Cuma günü 15 Temmuz. 15 Temmuz, ikinci İstiklal mücadelemizin adıdır. O gece bu ülkenin başbakanını, bu ülkenin cumhurbaşkanını öldürmeye kalkıştılar. Milletimizin bayrağını indirmeye, ezanlarını dindirmeye çalıştılar. Ama Sivas'ın yiğidoları, 84 milyon vatan evladı; bu alçak kalkışmaya, FETÖ teröristlerine karşı amansız bir mücadele verdi ve bugün elhamdülillah alnımız ak, başımız dik olarak daima ileri, yeni hedeflere, cumhuriyetin 100'üncü yılına emin adımlarla ilerliyoruz. Daha güçlü olacağız, daha güzel günleri birlikte yaşayacağız. Yaşadığımız bu sıkıntıların farkındayız. Bugüne kadar bir çok badireyi aşa aşa geldik, bunu da inşallah aşacağız" ifadelerini kullandı.