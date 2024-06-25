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Binali Yıldırım, Erzincan'da ziyaretlerde bulundu

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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan'da 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı ve Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'u ziyaret etti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı'ya ve Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'a ziyarette bulundu.

Bayram tatilini geçirmek üzere geldiği memleketi Erzincan'da birtakım ziyaretler gerçekleştiren Binali Yıldırım beraberindeki Vali Hamza Aydoğdu ve EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile birlikte ilk olarak Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'u makamında ziyaret etti.

Yıldırım daha sonra il protokolü ile birlikte 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı'yı ziyaret etti.

Yıldırım, Kurt ve Tarakçı'ya görevlerinde başarı dileklerinde bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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