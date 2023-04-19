Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "7 düvel bir araya gelmiş, hedef Erdoğan'ı indirmek. Niye indiriyorsunuz? Çünkü Türkiye'yi Suriye, Irak, Libya yapamadılar, karıştıramadılar, güçleri yetmedi. Ülkemiz için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Gümüşhane'de, partisinin il başkanlığı önünde törenle karşılandı. Kentte esnaf ziyareti yapan Yıldırım, 2023 seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Ülkemiz ve coğrafyamız üzerinde oynanmaya çalışılan oyun çok açık; oyun bölücü terör örgütünü meşrulaştırmaktır. Türkiye'de eyaleti ve bölünmeyi gündeme getirmektir. Gümüşhane, şehit kanlarıyla sulanmış bu toprakların bölünmesine rıza gösterir mi? O halde ne diyoruz? Ülkemiz için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. 7 düvel bir araya gelmiş, hedef Erdoğan, Erdoğan'ı indirmek. Niye indiriyorsunuz? Çünkü, Türkiye'yi, Suriye yapamadılar, Irak yapamadılar, Libya yapamadılar, karıştıramadılar, güçleri yetmedi. Çünkü millet, dimdik durdu Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında. Millet, Cumhur İttifakı'nın arkasında dimdik durdu, 15 Temmuz'da Gümüşhane, alçaklara 'dur' dedi. Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, ay yıldızlı al bayrağını eline alan meydanlara indi. FETÖ alçak örgütüne, katillerine hak ettiği cevabı verdi. Size yakışan da budur. Siz size yakışanı yaptınız. Darbelerle, dayatmalarla sonuç elde edemeyenlerin şimdi üçünü, beşini, altısını, bir de yedincisini bir araya getirerek emellerine ulaşmak istiyorlar" diye konuştu.