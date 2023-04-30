AK Partili Binali Yıldırım: Batı ve ABD 14 Mayıs seçimlerini çok önemsiyor

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım katıldığı canlı yayında 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Batı ve ABD'nin seçimleri çok önemsediğini söyleyen Yıldırım, "Bizi çok sevip merak ettiklerinden değil. Burada bu seçim ilk defa bölücü örgütlerin PKK'nın FETÖ'nün meşrulaştırmaya çalışıldığı seçimdir. Sandığa dolaylı olarak getirilmeye çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin milat olduğunu Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nı sert sözlerle hedef aldı.

"MİLLETİMİZ BASİRETLİDİR"

AK Partili Yıldırım şunları söyledi: "HDP Meclis'tedir. Kapatma davası da vardır. HDP ilk olarak 'Biz aday çıkaracağız' dedi. Kılıçdaroğlu adaylığını açıklayınca bu karardan vazgeçtiler. Terör örgütlerinin önemli isimleri bu konuda açıklama yaptılar. '14 Mayıs bir milattır. Kapılar açılacak, Apo çıkacak, SİHA, İHA'lar bize nefes aldırmıyor, bunlar üzerimizden çekilecek.' diyorlar. Ama Millet İttifakı'nda yer alan isimler bu duruma ses çıkaramıyor. Milletimiz basiretlidir. Halk hak ettiğine hak ettiğini sandıkta veriyor."

"BATI VE ABD 14 MAYIS SEÇİMLERİNİ ÇOK ÖNEMSİYOR"

Batı ve ABD'nin seçimlere önem verdiğini savunan Yıldırım, "Bu seçimde ilk defa Batı ve ABD, gelişmiş diye tabir edilen ülkeler 'Türkiye'deki seçim önemli' diyor. Bizi çok sevip merak ettiklerinden değil. Burada bu seçim ilk defa bölücü örgütlerin PKK'nın FETÖ'nün meşrulaştırmaya çalışıldığı seçimdir. Sandığa dolaylı olarak getirilmeye çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

"CHP ATATÜRK ÇİZGİSİNDEN ÇIKTIĞI İÇİN ECEVİT DSP'Yİ KURDU"

CHP'nin Atatürk çizgisinden çıktığını söyleyen Yıldırım, "CHP, Atatürk çizgisinden çıktığı için Bülent Ecevit, DSP'yi kurdu. Vesayet unsurları hep devreye girdi. Ekim 2007'de referandum yaptık. Ve dedik ki her seçim sonrası bunlar yaşanmasın." şeklinde konuştu.

"FETÖ'NÜN ÖNÜ AÇILINCA GEZİ VE 17-25 ARALIK OLDU"

FETÖ'cülerin önünün açılmasından sonra Gezi olaylarının ve 17-25 Aralık'ın meydana geldiğini vurgulayan Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti: "Biz yerli vesayet ortaklarını devre dışı bırakınca FETÖ'cülerin önü açıldı. Ardından 17-25 Aralık, Gezi olayları vesaire geldi. Bizim şeytan taşlamaktan arda kalan bölümde hizmet yapma fırsatımız kaldı. Ve diyorlar ki; 'Kardeşim Orta Doğu, Balkanlar, Kafkaslar diğer bölgelerdeki konularla ilgilenmeyin' diyorlar. 'Biz sömürüyoruz' diyorlar! 'Niye ses çıkarıyorsunuz' diyorlar."

"7'Lİ KOALİSYONA MENFAAT İTTİFAKI DİYORUM"

Binali Yıldırım, 6'lı masayı '7'li koalisyon' olarak nitelendirerek Millet İttifakı'nı şu sözlerle eleştirdi: "Yedili koalisyona ben 'Menfaat ittifakı' diyorum. Bunlar daha şimdiden vatandaşın oyunu cebine koymuş. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan vesaire seçiyorlar."