Kameraların önüne geçip BİM'in patronunu tehdit etti: Kardeşlerim sana haddini bildirecek

Fahiş fiyat artışları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hedef aldığı zincir marketlerden BİM'in CEO'su Galip Aykaç'ın iki lidere verdiği yanıtlar ortalığı fena karıştırdı. Aykaç'a yönelik tehditlerin ardı arkası kesilmezken, bir sert çıkış da Aybimaş Marketleri Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Ayan'dan geldi. Ayan verdiği röportaj da "BİM'in Ceo'su denen cino, devlet büyüklerimize büyük bir hadsizlik yapmıştır. Kardeşlerimiz ona haddini bildirecektir" dedi.

Son dönemde zincir marketlerdeki fiyatların fahiş bir şekilde artması başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Cumhur İttifakı ortağı Mhp'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin büyük tepkisini çekti.

GALİP AYKAÇ'A YÖNELİK BİR TEHDİT DAHA

İki liderin açıklamalarına yanıt veren BİM'in patronu Galip Aykaç'ın kullandığı ifadeler ise büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bahçeli'nin FETÖ iddiasına verdiği "Bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler" yanıtıyla özellikle MHP camiasını karşısına alan Aykaç'a bir tehdit de Kırıkkale'de faaliyet gösteren Aybimaş Marketleri Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Ayan'dan geldi.

"BU HADSİZLİĞİN KARŞILIĞINI ELBETTE Kİ GÖRECEKTİR"

Ayan verdiği röportajda BİM CEO'su Galip Aykaç için "BİM'in Ceo'su denen cino, devlet büyüklerimize büyük bir hadsizlik yapmıştır. Bu hadsizliğinin karşılığını elbette ki görecektir. Kardeşlerimiz ona haddini bildirecektir. Bizler de Aybimaş ailesi olarak BİM'lerin kapatılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. BİM'in CEO'su devlet büyüklerimize böyle bir hadsizliği yapacak kudreti nereden buluyor acaba? Bunu kim bu kadar büyüttü? Bunu büyütenler ve başındakiler ve işbirlikçileri, bunların hepsine haddini bildireceğiz arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, zincir marketlerdeki fahiş fiyat artışlarına dikkat çekip sert ifadeler kullanmışlardı. İki liderin kullandığı ifadelere yanıt ise BİM CEO'su Galip Aykaç'tan gelmişti. Özellikle MHP lideri Devlet Bahçeli'nin FETÖ iddiasına verdiği "Bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler" yanıtıyla iktidarın sert tepkisine neden olan Aykaç yaşanan gelişmeler üzerine başkanı olduğu Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı'ndan istifa etmişti.