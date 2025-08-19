Bill Barr, Trump'ı Epstein İle İlişkilendirecek Bir Bilgi Olmadığını Söyledi

Eski ABD Adalet Bakanı Bill Barr, cinsel saldırı hükümlüsü Jeffrey Epstein ve ilişkilerini soruşturan Temsilciler Meclisi Denetleme Komitesi'ne verdiği ifadede, "ABD Başkanı Donald Trump'ı Epstein'e yönelik suçlarla ilişkilendirebilecek hiçbir şey görmediğini" söyledi.

Eski ABD Adalet Bakanı Bill Barr, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein ve ilişkilerine yönelik iddiaları soruşturan Temsilciler Meclisi Denetleme Komitesi'ne ifade verdi. Kapalı kapılar ardında gerçekleşen ifade işlemi ile ilgili açıklama yapan Temsilciler Meclisi Denetleme Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi James Comer'a göre; ABD Başkanı Donald Trump'ı Epstein'e yönelik suçlarla ilişkilendirebilecek hiçbir şey görmediğini söyleyen Barr, Epstein'in müşteri listesi hakkında "hiçbir şey bilmediğini" ve "Trump ile böyle bir liste hakkında konuşmadığını" ifade etti. Trump'ın Epstein'e yöneltilen suçlamalarla ilgisinin olması halinde bunun siyasi olarak kendisine karşı kullanılacağını vurgulayan Barr, "Hiçbir zaman dosyalarda Trump'ın adının geçtiğini gösteren bir bilgi görmedim. Başkan Trump'a dair olumsuz bir şey olsaydı, Biden yönetiminin bunu başkanlık seçiminden önce sızdırmamış olmasına şaşırırdım" değerlendirmesini yaptı. Barr, "ABD Adalet Bakanı Pamela Bondi'nin Trump'a Epstein dosyalarında onun adının geçtiğini söylediği" yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine ise "Suçlu olduğunuzu gösteren bir durum yoksa, geçmişte iletişim kurduğunuz herkesi gözden geçirirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Demokratların bunu siyasallaştırmaya çalışması talihsiz"

Temsilciler Meclisi Denetleme Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi James Comer ise, Demokrat üyelerin "Cumhuriyetçilerin kasıtlı olarak konunun derinine inmediği" yönündeki eleştirilerine yanıt vererek "Bana öyle geliyor ki Demokratların bunu siyasallaştırmaya çalışması talihsiz bir durum; çünkü işin temelinde, genç kızlara karşı işlenmiş korkunç suçlar var. ve elbette, Demokratların amacı Başkan Trump hakkında bir tür olumsuz bilgi bulmaya çalışmak" dedi.

Birçok ünlü isim ifadeye çağrılmıştı

ABD Adalet Bakanlığı ve FBI'ın Temmuz ayında aldığı Epstein dosyalarından daha fazla bilgi yayınlamama kararı hükümetin güçlü kişileri koruduğuna yönelik endişeleri güçlendirmiş ve tepkiye neden olmuştu. Tepkiler üzerine harekete geçen Temsilciler Meclisi Denetleme Komitesi, aralarında Eski ABD BaşkanI Bill Clinton ve Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton gibi ünlü isimlerin de olduğu birçok kişiyi ifadeye çağırarak Epstein'in ilişkileri hakkında bilgi toplama kararı almıştı. - WASHINGTON