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Bilecik İl Genel Meclis Başkanlığı Seçimlerinde İYİ Parti'den AK Parti'ye Destek

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Bilecik İl Genel Meclis Başkanlığı seçimlerinde İyi Parti'den Ak Parti'ye destek gelirken, AK Parti de İl Encümen Üyeliğinde 2 İYİ Partili'ye destek verdi.

Bilecik'te 31 Mart günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP 10, AK Parti 8, MHP ve İYİ Parti 2'şer il genel meclis üyesi çıkarmıştı. Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu'ndan gerçekleşen Bilecik İl Genel Meclis Başkanlığı seçimlerinde koltuk üstünlüğü bulunan CHP ile AK Parti 1'er aday çıkardı. İl turda CHP'nin adayı İsmail Hakkı Elmas 10, AK Parti'nin adayı Ramazan Kurtulmuş 11 oy alırken, 1 oyda boş çıktı. İkinci turda da aynı sonuçlar çıkarken, AK Parti'nin adayı Bilecik İl Genel Meclis Başkanı seçildi. AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin desteğine karşı İl Encümen Üyeliğine aday çıkarmadı. CHP grubu Ekrem Yunak, Naci Öney ve Serdar Yavuz isimlerini önerirken, MHP grubu İsmail Yağar, İYİ Parti grubu ise Orhan Uğur ile Ömer Çoban isimlerini önerdi.

Yapılan oylamada CHP'li isimler 10 oyda kalırken, İYİ Partili Orhan Uğur ve Ömer Çoban 12, MHP'li İsmail Yağar da 12 oy aldı. Buna göre il encümeni Orhan Uğur, Ömer Çoban ve İsmail Yağar'dan oluştu.

Öte yandan Meclis 1. Başkan Vekili seçiminde İYİ Parti grubu Orhan Uğur'u, CHP ise Nurcan Özçakır'ı aday gösterdi. İYI Partili Orhan Uğur 12 oy alarak Meclis 1. Başkan Vekili oldu. - BİLECİK

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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