Bilecik Belediye Başkanvekili Kayıboyu Mahallesi'ni ziyaret etti

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında oybirliğiyle alınan karar doğrultusunda Kayıboyu Mahallesi olarak ismi değiştirilen mahallenin sakinlerini ziyaret etti.

Mahalle Muhtarı Salih Yıldız ve mahalle sakinleri tarafından ilgiyle karşılanan Belediye Başkanvekili Subaşı, beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yıldız, Ahmet Gürses, Yaşar Külhan, Gürkan Akyurt ve birim müdürleriyle birlikte mahalle sakinleriyle çay içti, talep ve görüşleri dinledi.

Kayı Boyu Mahallesi isminin güzellikleri beraberinde getirmesi dileğini ileten Başkanvekili Subaşı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Kayıboyu Mahallemiz, adın gibi asırlarca ömrün olsun, yeni ismin hayırlı olsun! Eski ismiyle Aşağıköy, yeni ismiyle Kayıboyu Mahallemizi ziyaret ederek Muhtarımız Salih Yıldız ve mahalle sakinlerimizle bir araya geldik, mahallelelerinin yeni isimlerini tebrik ettik. Kayıboyu Mahallemizin sakinlerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, mahallemizin yeni adı için kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

Muhtar Salih Yıldız ve mahalle sakinleri de Başkanvekili Subaşı'na ziyaretleri ve destekleri dolayısıyla duydukları memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.