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Bilecik Belediye Başkanlığı Seçimlerinde CHP Adayı Melek Mızrak Subaşı Seçimi Kaybetti

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Bilecik Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı Melek Mızrak Subaşı'nın seçimi kaybetmesi üzerine yapılan açıklamada, koltuğun önemli olmadığı vurgulandı.

Bilecik'te bugün gerçekleştirilen Bilecik Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olan ve seçimi kaybeden Melek Mızrak Subaşı, "75 gün için o koltuğu kaybetmiş olabiliriz hiç önemli değil. Önemli olan koltuk değildir" dedi.

Bilecik Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunun ardından geçtiğimiz yıl geçici olarak görevden alınan ve partisi CHP'den ihraç edilen Semih Şahin 2 gün önce görevinden istifa etmişti. Bu süreçte yerine Melek Mızrak Subaşı vekalet ederken, istifanın ardından belediye başkanlığı koltuğuna Meclis 1. Başkanvekili İyi Partili Meclis Üyesi Mustafa Sadık Kaya geçmişti. Bugün Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda belediye başkanlığı seçimi oldu. 25 meclis üyesinin tamamının katıldığı seçimde CHP Melek Mızrak Subaşı'nı, AK Parti ve MHP Hasan Cinit'i aday çıkardı. Mustafa Sadık Kaya da bağımsız aday olduğunu açıkladı. Seçimlerin ilk turunda Melek Mızrak Subaşı 11, Hasan Cinit 10, Mustafa Sadık Kaya 4 oy oldu. İkinci turda da sayılar değişmeyince seçimde üçüncü tura geçildi. Bu turda AK Parti ve MHP'nin adayı Hasan Cinit adaylıktan çekildi. Son turda 2 adayın yarıştığı seçimde Mustafa Sadık Kaya 14 oy alırken, Melek Mızrak Subaşı 11 oyda kaldı. Bu seçimler sonrası Mustafa Sadık Kaya Bilecik Belediyesinin yeni başkanı oldu.

"75 gün için bir koltuk kavgası çıktı"

Seçim sonrası CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Milletvekili Yaşar Tüzün, İl Başkanı Ali Özdemir ve parti meclis üyeleriyle birlikte Melek Mızrak Subaşı bir açıklama yaptı. Subaşı, "75 gün için bir koltuk kavgası çıktı. Her şey Bilecik'te çok dengeli giderken, güzel belediyeciliğimiz devam ederken koltuk kavgasıyla birlikte bir istifa gerçekleşti ve biz tekrar seçime gittik. Önemli değil bizler yine birlikteyiz. Ben buradan partime bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz 11 belediye meclis üyesi dimdik durduk her zamanki onurlu gururlu duruşumuzu da sergiledik. Bugün 75 gün için o koltuğu kaybetmiş olabiliriz hiç önemli değil. Önemli olan koltuk değildir. Bizler halkın oyuyla yüzde 75 oyuyla 31 Mart seçimlerinde sandıktan çıkacağız. Hiçbir şüphemiz yok. Sokaklardayız her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızla, halkımızla beraber olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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