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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
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Rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında geçici olarak görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi.

İçişleri Bakanlığı, 17 Şubat'ta Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı Semih Şahin'i geçici olarak görevden uzaklaştırmıştı. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi.

YARDIMCISININ RÜŞVET İSTEDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİ

Başkan Şahin'in danışmanı olan Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmişti. Yapılan tespit sonucu 19 Ocak'ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen başarılı operasyon ile yakalanan Erdağı mahkemeye sevk edilip, tutuklanmıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

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