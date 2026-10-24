Biden ve Trump döneminde SpaceX'ten Starlink'in açılıp kapatılması istendi

İngiliz haber ajansı Reuters, Biden ve Trump yönetimlerinin daha önce SpaceX'ten çeşitli ülkelerde uydu internet sistemi Starlink hizmetini açıp kapatmasını istediğini aktardı.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın 6 eski üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Ukrayna'nın uydu iletişim sistemi Starlink'e erişiminin bu ay kısıtlanmasından çok önce Biden ve Trump yönetimleri, SpaceX'ten farklı ülkelerde birkaç kez Starlink hizmetini açıp kapatmasını istedi. 4 eski yetkiliye göre Joe Biden'ın başkanlığı döneminde Yemen ve Lübnan'daki İran destekli milislerin Starlink'i iletişim için kullanmasını engellemek amacıyla hizmetin kapatılması ve İran ile Ukrayna'daki orduyu desteklemek için internet erişimi sağlamak amacıyla hizmetin aktif hale getirilmesi talep edildi. Trump yönetiminden eski bir üst düzey yetkili de Başkan Donald Trump yönetiminin, geçtiğimiz yıl ve bu yılki ABD-İsrail saldırılarının ardından hükümet karşıtı protestocuların internet erişimini ve iletişimini güçlendirmek amacıyla SpaceX'in CEO'su Elon Musk'tan İran'da Starlink hizmetini sunmasını istediğini söyledi.

Starsield kısıtlaması Ukrayna ordusunun operasyonlarını engelledi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçtiğimiz hafta, ülkesinin Starlink sisteminin askeri versiyonu olan Starshield'e erişiminin kasıtlı olarak sınırlandırıldığını ve bunun ülkenin insansız hava araçlarının performansını olumsuz etkilediğini ifade etmişti. Zelenskiy ayrıca Ukrayna'nın Rus füze saldırılarına karşı savunma da dahil olmak üzere bazı askeri faaliyetler için kullandığı Starlink'in hızlarının düşürüldüğünü belirtmişti. Reuters, Starshield'in hızının düşürülmesi emrinin Beyaz Saray'ın içinden geldiğini öne sürmüştü. Trump yönetimi ise yavaşlamayı kabul etti, ancak Trump emri kendisinin vermediğini söyledi. Trump, Musk ile Ukrayna için Starlink erişim sorunları hakkında konuşmadığını belirterek, "Eğer bir sorun varsa onu düzelteceğim" demişti. Elon Musk ise bu hafta sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Starshield sistemleri ABD hükümetine aittir ve onun kontrolündedir. Hız veya kullanım üzerindeki herhangi bir sınırlama ABD ordusu ve ABD Başkanı tarafından belirlenir" ifadelerini kullanarak ABD ordusunu ve Trump'ı işaret etmişti.

Ukrayna için Starlink internet hizmeti, cephedeki birlikler arasındaki iletişimin can damarı haline geldi ve askerler, SpaceX ürünlerinin yeteneklerine şu anda rakip bir ürün olmadığını belirtiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı