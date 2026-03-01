Haberler

Ali Akkanat Mahallesi'nin İlk Muhtarı Seçildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yeni kurulan Ali Akkanat Mahallesi sakinleri sandık başına giderek, mahallenin ilk muhtarını belirledi.

Şehit Abdullah Şimşek Ortaokulu'nda kurulan iki ayrı sandıkta gerçekleştirilen muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimlerinde oy verme işlemleri tamamlandı. 10 adayın yarıştığı seçimde 225 oy alan Süleyman İşlek, Ali Akkanat Mahallesi'nin ilk muhtarı oldu. En yakın rakibine 126 oy fark atan İşlek, resmi olmayan sonuçlara göre ipi göğüsledi. Seçim sonrası açıklama yapan Süleyman İşlek, mahalle sakinlerine desteklerinden dolayı teşekkür ederek, seçim sürecinin yoğun ve zorlu geçtiğini ifade etti. Yaklaşık 760 seçmenin bulunduğu mahallede katılım oranının yüzde 70'e yaklaştığını belirten İşlek, tüm adaylara da emeklerinden dolayı teşekkür etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
