Beyrut'ta LGBT'li grubun eylemi karşıt gösteri nedeniyle yapılamadı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta LGBT'li grubun eylemi, vatandaşlardan gelen tepki ve karşıt gösteri nedeniyle yapılamadı.

Beyrut'ta bazı sivil toplum kuruluşları tarafından "ifade özgürlüğü" adı altında Riyad es-Sulh Meydanı'nda gösteri yapılacağı haberi üzerine, bölgede toplanan motosikletli bir grup, söz konusu eylemin "LGBT'liler tarafından organize edildiğini belirterek, ülkede böyle bir eylemin düzenlenmesine müsaade etmeyeceklerini dile getirdi.

Güvenlik güçleri, göstericiler ve onlara tepki gösterenler arasında herhangi bir çatışma yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemleri aldı ve bölgede barikat kurdu.

"Eş cinselliğe hayır", "evlatlarımızı sizlere kurban etmeyeceğiz", "Lübnan topraklarında böyle bir gösteri yapılamaz", "Ne din ne de geleneğimizde böyle bir yaşam tarzına yer var" şeklinde sloganlar atan motosikletli grup, eylemin yapılacağı meydanda beklemeye başladı.

Karşıt göstericilerden Ahmed İhsan, düzenlenmesi planlanan eyleme tepki göstererek, "İfade özgürlüğü, demokrasi gibi lafları geçelim. Mesele din ve evlatlarımız ise olay bitmiştir. Özgürlükten kimse söz edemez" dedi.

Vatandaşlardan Mustafa Emin de "Eş cinseller el ele tutuşup meydana gelmek istiyor. Ben ve evlatlarım da bu durumu kabul edeceğiz! Tüm mezheplerin, Şii, Hristiyan ve Dürzilerin de buna hayır demesi ve bize destek vermesi lazım. Onlar bugün gösteri yapmak istiyor. Biz de onlara karşı buradayız." diye konuştu.

Eyleme tepki gösteren gruptakilerden bazıları, bir süre sonra barikatı geçip meydanda toplanan LGBT'liler ve bunların haklarını savunduklarını ifade eden göstericilere saldırmaya çalışması üzerine polis müdahale etti. İki grup arasındaki arbedede yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Polisin yetersiz kalması üzerine askeri birliğin de takviye geldiği olayda, motosikletli grubun tepkisine neden olan az sayıdaki göstericiler, polis araçlarıyla bölgeden uzaklaştırıldı.