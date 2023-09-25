Beypazarı Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik, Kaymakam Vedat Yılmaz'ı ziyaret etti
Beypazarı Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik ve yönetim kurulu üyeleri, yeni atanan Kaymakam Vedat Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Çelik, Yılmaz'a başsağlığı dileklerini ileterek, odalarının faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve başarı diledi. Kaymakam Yılmaz ise ziyaretten memnuniyetini dile getirdi.
Beypazarı Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik, yönetim kurulu üyeleriyle göreve yeni atanan Kaymakam Vedat Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette Çelik, yakın zamanda babası vefat eden Kaymakam Yılmaz'a başsağlığı dileklerini iletti.
Odalarının faaliyetleri hakkında bilgi veren Çelik, Yılmaz'a görevinde başarı diledi.
Kaymakam Yılmaz, oda yöneticilerine teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA / Politika