Beypazarı Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik, Kaymakam Vedat Yılmaz'ı ziyaret etti

Beypazarı Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik ve yönetim kurulu üyeleri, yeni atanan Kaymakam Vedat Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Çelik, Yılmaz'a başsağlığı dileklerini ileterek, odalarının faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve başarı diledi. Kaymakam Yılmaz ise ziyaretten memnuniyetini dile getirdi.