Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ı ziyaret etti

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ı ilçede yapılması gereken yatırımlar konusunda bilgilendirdi ve Beypazarı Hasat Festivali'ne davet etti.