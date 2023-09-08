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Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ı ziyaret etti

Politika Haberleri

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ı ilçede yapılması gereken yatırımlar konusunda bilgilendirdi ve Beypazarı Hasat Festivali'ne davet etti.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ı ziyaret etti.

Kaplan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ile birlikte önceki dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapan Oktay'a ilçede yapılması gereken yatırımlar konusunda bilgi verdi.

Kaplan, Oktay'ı 16-17 Eylül'de düzenleyecekleri Beypazarı Hasat Festivali'ne davet etti.

Kaynak: AA / Politika

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