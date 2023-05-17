Beyoğlu Belediye Başkanı seçim çalışmalarında engellendi

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve beraberindekilere, seçim çalışmaları sırasında Okmeydanı'nda bazı ideolojik gruplarca engellemede bulunulduğu belirtildi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve beraberindekilere, seçim çalışmaları sırasında Okmeydanı'nda bazı ideolojik gruplarca engellemede bulunulduğu belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, seçim çalışmaları kapsamında Okmeydanı'nda gezen Yıldız'ın, halk evinin olduğu bölgede bazı ideolojik grupların engellemesiyle karşılaştığı kaydedildi.

Gruptan bazı kişilerin zafer işareti yaparak, Yıldız'a burada konuşma yaptırmayacakları yönünde engellemede bulunduğu ifade edildi.

Gruptakilerin, ellerinde Türk bayrağı taşıyan kadınlara saldırdığı, yaşlı bir kadına yönelik sözlü hakarette bulunduğu aktarılan açıklamada, grup üyeleri hakkında hukuki inceleme başlatıldığı bilgisi verildi.