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Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'u ziyaret etti

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Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'u makamında ziyaret etti. Alp, ziyarette Beylikova'da yapılan çalışmaları anlattı ve Türkiye Yüzyılı hedefine kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini belirtti.

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede çeşitli ziyaretlerde bulunan Başkan Alp, son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'u makamında ziyaret etti. Ziyarette Beylikova'da yapılan çalışmaları anlatan Başkan Alp, "Misafirperverliği için kıymetli başkanımıza teşekkür ediyor, yoğun geçen çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Hep birlikte Türkiye Yüzyılı hedefimiz için kararlılık ve gayretle yürümeye milletimize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Ali İhsan Yavuz Türkiye Yüzyılı Özkan Alp AK Parti Politika Güncel Haberler

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