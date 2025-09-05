Haberler

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler 187 gün sonra cezaevinden çıktı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce dün gece yarısı verilen tahliye kararının ardından bu sabah saatlerinde Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden özgürlüğüne kavuştu. 187 gün sonra cezaevinden çıkan Köseler, kendisini karşılayan yakınları, dostları ile tek tek kucaklaştı.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile 12 tutuklu isim, İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmanın üçüncü gününde dün gece yarısı tahliye edildi. Tahliye yazısı sabah 09.30 sıralarında cezaevine ulaşan Köseler, bir süre sonra özgürlüğüne kavuştu. 187 gün sonra özgürlüğüne kavuşan Köseler, cezaevi önünde kendisini karşılayan yakınları, dostları ile tek tek kucaklaştı.

EVİ BASILARAK GÖZALTINA ALINMIŞTI

Köseler, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 27 Şubat'ta saat 04.00 sıralarında evi basılarak gözaltına alınmıştı. Başsavcılık, söz konusu soruşturma için 26 kişi hakkında hakkında değişik suçlamalarla iddianame hazırlamış, iddianamede, Köseler ve beraberindeki 25 kişi için 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenmişti.

CHP'Lİ ZEYBEK: ALAATTİN BAŞKANIMIZ DERHAL GÖREVİNE DÖNMELİ

Köseler'in tahliyesi üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de bir açıklama yaptı. "Hukuk keyfi işlemez. Öncelikle bunu hatırlatalım" sözleriyle açıklamasına başlayan Zeybek, "3 Mart'tan bu yana hukuksuzca özgürlüğü gasbedilen Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler tahliye edildi. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ancak birkez daha dikkat çekiyoruz... Evrensel hukuk kurallarına uyun ve adaletli olun. Alaattin başkanımız derhal görevine dönmeli, halkın iradesi yerine konmalıdır. Hak yerini bulana kadar mücadelemiz sürecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte, haksız ve hukuksuzca tutuklanan yol arkadaşlarımızı da geri alacağız" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDoğrucu Çoban:

187 gün!

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

hak hukuk adaletin olmadığı yerde ekonomi refah huzur olmaz hukuksuzca yapılan uygulamaların meyvesini pahalılık işsizlik refah seviyesinin düşmesi olarak çarşıda pazarda markette iliklerinize kadar hissediyorsunuz herkesmi böyle ? tabiiki hayır bir avuç insan sizin hakkınız olanla istakoz kestane balı manda kaymağı yiyip son model ayakkabı saat elbise çantalarla audilerle maudilerle gezip sefa sürüyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
