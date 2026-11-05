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Beyaz Saray, Trump'a yönelik azil girişimlerinin hüsranla sonuçlanacağını açıkladı

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Beyaz Saray, ara seçim yenilgisinin ardından Trump'ın siyasi sonunu ilan edenlerin yine yanılacağını açıkladı. Açıklamada, azil ve politikalarını geri alma girişimlerinin hüsranla sonuçlanacağı, Trump'ın mücadeleyi asla bırakmayacağı belirtildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi sonunu ilan edenlerin her seferinde yanıldığı belirtilerek, "Onu azletme, politikalarını geri alma veya yönetiminin kazanımlarını tersine çevirme girişimleri, radikal solun önceki girişimleriyle aynı kaderi paylaşacak: Hüsran. Başkan Trump mücadeleyi asla bırakmayacak" denildi.

ABD'de düzenlenen ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin yaşadığı yenilginin ardından Donald Trump yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, seçim mağlubiyetinin olası siyasi sonuçlarına atıfta bulunularak, "Radikal sol, yalan haber medyası ve profesyonel panik çevreleri Başkan Trump'ın siyasi sonunu her ilan ettiklerinde yanıldılar. Yine yanılacaklar. Demokratlar, Trump'ın başkanlığının son 2 yılında onun şimdiye dek hayata geçirdiği her icraatı tersine çevirmeye çalışacak ancak başarısız olacaklar" ifadelerine yer verildi.

"Azil dahil tüm girişimler hüsranla sonuçlanacak"

Trump'ın ara seçim sürecinde övgüyle söz ettiği göçmenlik, güvenlik, vergi ve enerji gibi alanlardaki politikalarına detaylı şekilde yer verilen açıklamada, "Başkan Trump'ın başarılarla dolu karnesi, onların silemeyeceği bir fark ortaya koyuyor: Sınır güvenliği, 'Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık' (DEI) uygulamalarının sonlandırılması, enerji bağımsızlığı, çocuklarımızın korunması ve çok daha fazlası" ifadeleri kullanıldı. Trump'ın siyasi rakiplerinin her türlü hamlesine rağmen mücadeleyi sürdüreceği vurgulanarak, "Onu azletme, politikalarını geri alma veya yönetiminin kazanımlarını tersine çevirme girişimleri, radikal solun önceki girişimleriyle aynı kaderi paylaşacak: Hüsran. Başkan Trump mücadeleyi asla bırakmayacak" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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