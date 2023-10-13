Beyaz Saray, İsrail-Filistin çatışmasında dış aktör belirtisi olmadığını bildirdi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail-Filistin çatışmasında herhangi bir dış aktörün çatışmayı büyütme ve derinleştirmeye istekli ve hazır olmadığını açıkladı. Kirby, İsrail ve Mısır ile güvenli geçiş koridoru ve insani yardımlara erişim konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

NEW Beyaz Saray, İsrail- Filistin çatışmasına dair herhangi bir "dış aktörün" çatışmayı büyütme ve derinleştirmeye istekli ve hazır olduğuna dair şu ana kadar bir belirti olmadığını bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrimiçi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail- Filistin'de yaşanan gelişmelerle ilgili daha fazla masum insanın ölmemesini istediklerini kaydeden Kirby, "Hamas'la aynı ideolojiyi paylaşmayan çok sayıda masum Filistinlinin" Gazze'den ayrılabilmesi için güvenli geçiş koridoru ve insani yardımlara erişim konusunda İsrail ve Mısır'la görüşmelere devam ettiklerini belirtti.

Kirby, Lübnan'dan İsrail'e roketlerin kim tarafından atıldığına ilişkin bilgi sahibi olmadığını belirterek, Hizbullah'la bağlantılı Filistinli grupların roketleri ateşlemiş olabileceği ihtimalini göz ardı edemeyeceklerini ancak bu konuda kesin bir şey söyleyemeyeceğini ifade etti.

"Şu anda Hizbullah'ın buraya girerek çatışmayı büyütme veya genişletme yönünde bir karar aldığına dair herhangi bir belirtiye sahip değiliz." diyen Kirby, durumu yakından takip ettiklerini kaydetti.

Kirby, "Şu ana kadar başka hiçbir dış aktörün bu çatışmayı büyütme ve derinleştirme yönünde istekli ve hazır olduğuna dair bir belirti görmediğimizi söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

"İsrail'le savaş hukuku ve insan hakları konusunda görüşüyoruz"

Bir gazetecinin, Gazze'de ölenlerin çoğunun kadın ve çocuklar olması, elektrik, su gibi hayati malzemelerin verilmemesinin uluslararası hukuka uymadığına dikkati çekerek, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rusya'yı kınadığı gibi İsrail'i kınamamasıyla ilgili bir soruya Kirby, şu yanıtı verdi:

"Çatışmalar sonucunda kaybedilen veya acı çeken daha fazla masum görmek istemediğimizi ve aynı zamanda insani yardımın Gazze'ye ve oradaki masum Filistin halkına gitmeye devam etmesini sağlamak istediğimizi daha önce söyledik. İsrailli mevkidaşlarımızla silahlı çatışma hukuku ve insan haklarına saygı gibi konularda düzenli olarak konuştuk ve konuşmaya devam edeceğiz."

Kirby, Gazze'den ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşlarına da yardım etmek istediklerini belirterek, bu konuda "farklı bir coğrafya ve zorluklar" olsa da ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Kirby, Batı Şeria'daki Amerikan vatandaşları için de aynı şeyin geçerli olduğunu bildirdi.