Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu

Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
Güncelleme:
ABD Başkanı Trump'ın İran'a saldırı kararı verip vermeyeceği merak edilirken, Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Açıklamada, "Dün gerçekleştirilmesi planlanan 800 idam durduruldu. Trump ve ekibi durumu yakından takip ediyor, tüm seçenekler masada" ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray, İran'daki protestolar hakkında yaptığı açıklamada, "Dün gerçekleştirilmesi planlanan 800 idam durduruldu. Trump ve ekibi durumu yakından takip ediyor, tüm seçenekler masada" dedi.

İRAN'DA TANSİYON DÜŞMEYE BAŞLADI

Dünya, İran'da yaşanan gelişmelere kilitlendi. Yaşam pahalılığı nedeniyle haftalardır süren protestolarda çok sayıda can kaybı yaşanırken, ülkede tansiyonun bir miktar düştüğü öğrenildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Vururuz" tehdidinden sonra Washington'un Tahran'a yönelik saldırı gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği merak edilirken, Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin güncel durumu değerlendirdi. Karoline Leavitt, "Başkan Trump, İran rejimine, (göstericilerin) öldürülmeye devam etmesi halinde bunun ciddi sonuçlar doğuracağını bildirdi." ifadesini kullandı.

"800 İDAM DURDURULDU, TÜM SEÇENEKLER MASADA

İran'ın, ABD yönetimine "infazların durdurulduğunu" ilettiğini ve bu kapsamda dün gerçekleşmesi beklenen "800 infazın durdurulduğunu" aktaran ABD'li Sözcü, "Bu nedenle Başkan ve ekibi, bu durumu yakından takip ediyor ve Başkan için tüm seçenekler masada olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın İran konusunda ne yapacağı konusunda çok fazla spekülasyon olduğunu ancak sadece Trump ile çok yakın ekibinin bu planlar konusunda bilgi sahibi olduğunu vurgulayan Leavitt, Trump'ın yaklaşımı sonrasında "800 infazın durdurulduğunu" savundu.

Leavitt, "Başkan, durumu yakından takip etmeye devam ediyor, ancak tüm seçeneklerini masada tutuyor." sözlerini bir kez daha tekrarladı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 615 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
