Beyaz Saray'dan Kiev Saldırılarına İlişkin Açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Rusya'nın Kiev'e yönelik son saldırılarına ilişkin "Başkan Trump, Kiev saldırılarından memnun değil ancak şaşırmadı. Bunlar çok uzun süredir savaş halinde olan iki ülke" dedi.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona ermesine yönelik girişimler devam ederken Rusya'nın dün gece Kiev'e yönelik şiddetli saldırılarına Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Rusya'nın Kiev'e yönelik son saldırılarına ilişkin "Başkan Trump, Kiev saldırılarından memnun değil ancak şaşırmadı. Bunlar çok uzun süredir savaş halinde olan iki ülke" dedi. Trump'ın her iki tarafa da savaşı sona erdirmesi çağrısında bulunduğunu kaydeden Leavitt, Rusya'nın Kiev'e saldırı başlattığını, benzer şekilde Ukrayna'nın da yakın zamanda Rusya'nın petrol rafinerilerine darbe vurduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Trump'ın barış için herkesten daha fazla çalıştığını aktaran Leavitt, "Belki de savaşın her iki tarafı da savaşı kendi başına bitirmeye hazır değil. Başkan Trump, savaşın bitmesini istiyor, ancak bu iki ülkenin liderleri de bitmesini istemeli" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın dün gece boyu Ukrayna'nın başkenti Kiev'e insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'ü çocuk 18'e yükselmişti.

Putin ile Trump görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump 15 Ağustos tarihinde Alaska'daki bir askeri üste bir araya gelmişlerdi. Görüşme yaklaşık 3 saat sürmüş, toplantının ardından yapılan basın açıklamasında Putin, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünün zirvenin ana gündem maddesi olduğunu söylemişti. Rus lider ayrıca, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açılması ve iş birliğinin yeniden başlatılması çağrısında bulunarak Trump'ı Moskova'ya davet etmişti. ABD Başkanı Trump ise görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtmiş, ancak tarafların bir anlaşmaya varamadığını da ifade etmişti.

Alaska'daki zirvenin ardından 19 Ağustos'ta Washington'da Ukrayna konusunda iki toplantı yapılmış, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve bazı Avrupa ülkeleri liderleriyle yaptığı görüşmeler ile savaş sonrası Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri ele alınmıştı. - WASHINGTON