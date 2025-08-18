Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi

Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin görüşmesi sona erdi. Ortak basın toplantısında Trump, "İki tarafın da faydasına bir anlaşma yapmaya çalışıyoruz. İran'ın bütün nükleer kapasitesini sonlandırdığımız şekilde bu savaşı da sonlandıracağız" dedi. Zelenskiy ise, "Rusya'ya karşı yürüttüğümüz savaşı sona erdirecek herhangi bir anlaşmanın bir parçası olarak güvenlik garantileri istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da bir araya geldi. Liderler, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'dan diğer liderler ile gerçekleştirecekleri görüşme öncesinde Oval Ofis'te basın mensuplarına yaptıkları açıklamada Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik kritik mesajlar verdi. ABD Başkanı açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de çözümden yana olduğunu belirterek, "Vladimir Putin'in de bu savaşın bitmesini istediğini biliyorum. Uzun vadeli barış istiyoruz. Bu görüşmeden sonra Putin'le telefonda görüşeceğiz. Üç taraflı bir görüşme yaparsak bu savaşı bitirme şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, "Ukraynalıları da, Rusları da çok seviyorum. Ben herkesi çok seviyorum, bu yüzden bu savaşı bitirmeliyiz" dedi.

"Bence bir ateşkese ihtiyaç yok"

Trump, Rusya-Ukrayna arasında ateşkes sağlanmasına ilişkin düşüncelerinin sorulması üzerine, "Ben, 6 ay içinde 6 savaş bitirdim ve bitirdiğim savaşların hiçbirinde ateşkes yapmadım. Bence bir ateşkese ihtiyaç yok. Biz kalıcı bir barış istiyoruz. Ateşkes taraflardan birini stratejik dezavantaja sokabilir" cevabını verdi.

"Biden gerçekten korkunç bir başkandı"

ABD Başkanı Trump, görevini devraldığı eski ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik eleştirilerini de sürdürdü. Trump, "ABD'nin Ukrayna'daki harcamaları yozlaşmış bir hükümet tarafından yapılmıştı. Ben başkan olsaydım bu savaş çıkmazdı. Biden gerçekten korkunç bir başkandı. Biden yönetiminde her şey çok çılgıncaydı, 360 milyar dolar civarında para harcandı. Biz şu anda savaşa ve kendimizi savunmaya para harcıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Üçlü görüşmelere razıyız"

Zelenskiy ise, savaşın son bulması konusunda kararlılık vurgusu yaparak, "Biz güçlü insanlarız ve bu savaşı bitirmeye niyetliyiz. (Rusya ile) üçlü görüşmelere razıyız" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, barışın sağlanması sonrasında Ukrayna'da gerçekleştirilmesi öngörülen seçimlere ilişkin de, "Öncelikle bir ateşkese ihtiyacımız var. Demokratik, açık bir seçim için buna ihtiyacımız var" dedi.

Ukrayna'nın güvenlik garantileri görüşülecek

Zelenskiy, ülkesine sağlanacak güvenlik garantilerinin önemine değinerek, "Herhangi bir anlaşmanın parçası olarak güvenlik garantilerine ihtiyacımız var. Ortaklarımızla bunu konuşacağız" ifadelerini kullandı. Ukraynalı lider, ülkesinin güvenlik beklentilerini dile getirerek, "Rusya'ya karşı yürüttüğümüz savaşı sona erdirecek herhangi bir anlaşmanın bir parçası olarak güvenlik garantileri istiyoruz" dedi.

Trump ise bu talebi desteklediğini kaydederek, "Bugün bunu görüşeceğiz. Avrupalı liderler Ukrayna'ya koruma sağlamak istiyor ve ABD de buna katılacak. Güvenlik konusunda çok fazla yardım olacak, çok fazla destek olacak" açıklamasını yaptı.

Liderler arasında esprili anlar

Görüşmede ayrıca Zelenskiy'nin Beyaz Saray'a gerçekleştirdiği bir önceki ziyaretine ilişkin esprili bir diyalog yaşandı. Bir gazetecinin Zelenskiy'nin kıyafetine yorum yaparak, "Bu takım elbise sizde muhteşem durmuş" demesi üzerine ABD Başkanı araya girerek, "Ben de aynı şeyi söyledim. Geçen sefer sana en son saldıran oydu" ifadelerini kullandı. Zelenskiy ise gazeteciye, "Ben kıyafetimi değiştirdim ama son geldiğimde sen aynı takım elbiseyi giyiyordun" cevabını verdi.

"90 gün içinde bir kişi bile yasadışı yollarla girmedi"

Trump, ayrıca kendi döneminde ABD'nin sınır güvenliğinin arttırıldığını vurgulayarak, "90 gün içinde 1 kişi bile ülkemize yasadışı yollarla girmedi. Bu rakamları yayınlayan biraz liberal bir gruptu, ama sonuç sıfırdı" ifadelerini kullandı.

Avrupa liderleriyle ortak toplantı

Görüşmenin ardından Trump ve Zelenskiy, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geleceklerini yineledi. Trump, Avrupalı liderlerin desteğini işaret ederek, "Çok güçlü, çok büyük yedi ülke ve harika insanlardan oluşan bir grup liderle görüşeceğiz. Hepsi barış istiyor ve bu sürece katılacaklar" dedi.

Kalıcı barış vurgusu

Açıklamların sonunda Trump, "Uzun vadeli barış istiyoruz. Kısa süreli ateşkesler değil, kalıcı bir anlaşma hedefliyoruz. Herkes Ukrayna'yı korumak istiyor, bu anlaşmayı da yapmamız gerekiyor" dedi.

Zelenskiy ise, "Amerikan ve Avrupalı ortaklarımızın desteğine ihtiyacımız var. Biz güçlü bir halk olduğumuzu gösterdik. Başkan Trump'ın önerdiği üçlü sistem fikrini destekliyoruz. Üçlü görüşmeye hazırız" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON