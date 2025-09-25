Beyaz Saray'da Biden'ın Portresi Yerine Otomatik İmza Makinesi

Beyaz Saray'ın Batı Kanadı'nın dışındaki yürüyüş yolu boyunca oluşturulan "Başkanlık Şöhretler Yolu"nda eski ABD Başkanı Joe Biden'ın portresi yerine otomatik imza makinesinin fotoğrafının kullanılması dikkat çekti.

Beyaz Saray'ın Batı Kanadı'nın dışındaki yürüyüş yolu boyunca oluşturulan "Başkanlık Şöhretler Yolu" tanıtıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel asistanı ve iletişim danışmanı Margo Martin sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Başkanlık Şöhretler Yolu, Batı Kanadı Sütunlu Galeri'ye geldi" ifadelerini kullandı. ABD tarihindeki tüm başkanların altın çerçeveli siyah-beyaz portrelerinin görüldüğü galeride, eski Başkan Joe Biden'ın portre yerine otomatik imza makinesinin fotoğrafıyla temsil edilmesi dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump, galeri boyunca asılan portreleri dikkatle inceledi.

Biden'ın otomatik imza makinesi kullanması eleştirilmişti

Eski ABD Başkanı Joe Biden, görev süresi boyunca bazı resmi belgeleri bizzat imzalamak yerine otomatik imza makinesi kullanarak imzaladığı medyaya yansımıştı. Özellikle önemli yasaları veya kararları bu şekilde imzalaması, "başkan kendi işlerini bile yapamıyor mu?" şeklinde eleştirilmişti. ABD Donald Trump, Biden'ın otomatik imza makinesi kullanmasını, onun "bilişsel gerileme yaşadığı" iddiasına kanıt olarak göstermeye çalışmış ve bu konuda bir soruşturma başlatılmasını emretmişti. - WASHINGTON