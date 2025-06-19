Beyaz Saray, ABD ve İran Arasında Görüşmelerin Gerçekleştiğini Açıkladı
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İsrail-İran çatışmaları hakkında birkaç kez telefonla görüştüğünü doğruladı.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, İsrail-İran arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana birkaç kez telefonda görüştüğü haberlerini doğruladı. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika