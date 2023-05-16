Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı

Seçimlerde yüzde 49.5 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonuçları Cumhur İttifakı liderleriyle birlikte değerlendirecek. Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'deki görüşmesi başlarken, zirvede milletvekili genel seçim sonuçları ve 2. tur ele alınıyor.

Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi için sandığa gitti. Milletvekili seçimleri sonuçlanırken, Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50+1'e ulaşamayınca seçimler ikinci tura kaldı.

İLK GÖRÜŞMEYİ BAHÇELİ İLE YAPIYOR

Yüzde 49.5 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur öncesi Cumhur İttifakı liderleriyle görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de ilk olarak saat 17.00'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Erdoğan, Bahçeli'nin ardından diğer liderlerle de görüşecek. Görüşmelerde,milletvekili genel seçim sonuçları ve 28 Mayıs öncesi 12 günlük süreçte nasıl bir yol izleneceği ele alınıyor.

AK PARTİ'DE DE YOĞUN MESAİ

Öte yandan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) dün toplantı gerçekleştirdi. Bugün de AK Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığında strateji toplantısı yapılıyor.

ERDOĞAN BAZI ŞEHİRLERİ YENİDEN ZİYARET EDECEK

Toplantıda ikinci tur seçimlerinin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi illeri ziyaret edeceği gibi konular görüşülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 günlük süre içerisinde deprem bölgesini ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile oylarının yakın olduğu şehirleri tekrar ziyaret etmesi bekleniyor.