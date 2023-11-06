Besni Adalet Sarayı Yapım İşi İhalesi 7 Aralık 2023'e Kadar Yapılacak

AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Besni Adalet Sarayı yapım işi ihalesinin 7 Aralık 2023 tarihine kadar yapılacağını açıkladı. Özhan, yapılacak olan bu eserin tüm hemşerilere ve Besni'ye hayırlı uğurlu olmasını diledi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Besni Adalet Sarayı yapım işi ihalesinin 7 Aralık 2023 tarihine kadar yapılacağını açıkladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Adıyaman'ın her noktasında özellikle afet sonrası yatırımların her alanda hız kesmeden devam etttiğini kaydetti.

Özhan, "Hükümetimiz yapmış olduğu yatırımların yanı sıra adli hizmetler noktasında da her türlü desteği vermektedir. Milletvekili arkadaşlarımızla beraber sürdürdüğümüz çalışmalar ve takiplerimiz neticesinde de Besni Adalet Sarayı'nda da yapım işi ihalesinde son noktaya gelinmiştir. Besni, Ali Erdemoğlu Mah. 1109 ada 1 parselde 6 bin 246 metrekare olarak yapılacak olan Besni Adalet Sarayı, son derece modern ve kullanıma elverişli, Besni ilçemize yakışır ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde dizayn edilmiştir.

Besni Adalet Sarayı'nın yapım işi ihalesi en geç 7 Aralık 2023 tarihine kadar yapılacaktır. İlgili firma ile sözleşmesi imzalanarak, Besni Adalet Sarayı'nın yer teslimi ile birlikte inşaatına hemen başlanacaktır. Şimdiden yapılacak olan bu eserin tüm hemşerilerime ve Besni'ye hayırlı uğurlu olmasını dilerim" dedi. - ADIYAMAN