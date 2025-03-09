Beşli Güvenlik Zirvesi Amman'da Toplandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün'de Ürdün, Irak, Suriye ve Lübnanlı yetkililerle düzenlenen Beşli Güvenlik Zirvesi'ne katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın, başkent Amman'da Ürdün, Irak, Suriye ve Lübnanlı yetkililer ile beraber bölgesel güvenlik konularının ele alındığı Beşli Güvenlik Zirvesi'ne katıldı. - AMMAN