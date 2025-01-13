Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda bakan yardımcısının kardeşi de gözaltına alındı
İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimler arasında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın kardeşi Ahmet Aktaş da var.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da yer aldığı 47 kişiden 39'u, "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlamasıyla gözaltına alındı.
BAKAN YARDIMCISININ KARDEŞİ DE GÖZALTINDA
Rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan kişilerden biri ise İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın kardeşi Ahmet Aktaş olduğu ortaya çıktı.
"GÖZALTINA ALINDIĞINI SABAH ÖĞRENDİM"
Konuyla ilgili Sözcü'ye açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, kardeşinin memur olarak 20 yıldır İBB'de çalıştığını belirterek "Operasyon kapsamında gözaltına alındığını sabah öğrendim. Muhtemelen oradaki bir iş ile ilgili gözaltına alındı. Şu anda soruşturma gizli olduğu için bizim de bilgimiz yok. Sonuçta kardeşim de olsa yanlış bir şey yapmışsa gereğinin yapılması lazım. Konu bundan ibaret, belediye memuru bu çocuk. Oradaki attığı bir imza ile ilgili muhtemelen gözaltında içeriğini biz de bilmiyoruz" dedi.