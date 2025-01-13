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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı

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Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda bakan yardımcısının kardeşi de gözaltına alındı

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İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimler arasında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın kardeşi Ahmet Aktaş da var.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da yer aldığı 47 kişiden 39'u, "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

BAKAN YARDIMCISININ KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

Rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan kişilerden biri ise İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın kardeşi Ahmet Aktaş olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda bakan yardımcısının kardeşi de gözaltına alındı

"GÖZALTINA ALINDIĞINI SABAH ÖĞRENDİM"

Konuyla ilgili Sözcü'ye açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, kardeşinin memur olarak 20 yıldır İBB'de çalıştığını belirterek "Operasyon kapsamında gözaltına alındığını sabah öğrendim. Muhtemelen oradaki bir iş ile ilgili gözaltına alındı. Şu anda soruşturma gizli olduğu için bizim de bilgimiz yok. Sonuçta kardeşim de olsa yanlış bir şey yapmışsa gereğinin yapılması lazım. Konu bundan ibaret, belediye memuru bu çocuk. Oradaki attığı bir imza ile ilgili muhtemelen gözaltında içeriğini biz de bilmiyoruz" dedi.

Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda bakan yardımcısının kardeşi de gözaltına alındı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Gözler bugün vereceği müjdelerde! İşte ilk ipuçları
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Asil bakan biziz 23 yildir bakiyoruz ulke talan edildi.

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Haber YorumlarıBurak ERGÜL:

Helal olsun bakan kardeşidir diyip iltimas geçmemişler .

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Devletin milletin malı deniz yemeyen keriz !!!!

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Haber YorumlarıCengiz Gürbez:

Balık baştan kokar önce büyük başkanı sorgulamak gerekli

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Haber Yorumlarısehmus nisa:

afiyet olsun yarasın bal şeker olsun ohhhh ohhhhhh

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Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

Ne oldu hani diktatördü hani her şey adalet bunların elindeydi ? Siz Erdoğanı çok arayacaksınız çok

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Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

TAbi canım kesin öyledir. Yanlışlıkla farkında olmadan imza atmıştır yoksa bi suçu yoktur tabi

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Haber YorumlarıMurat Kara:

yedik

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Haber YorumlarıOnur Sahin:

şaşırdık mi

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Haber YorumlarıMurat Kara:

gardas varsa sorun yok bakan gqrdasi ilet ikram eve gönderme

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