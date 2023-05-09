Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet ve irtikap soruşturması davası başladı

Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet ve irtikap soruşturmasına ilişkin dava İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu olarak yargılanan Murat Hazinedar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuklu sanıklar Çetin Kırışgil ve Hüseyin Avni Sipahi ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. İddianamede belediyede "imar konularındaki kilit isim" olduğu ileri sürülen Hüseyin Avni Sipahi savunmasında, "Rüşvet iddialarının ve diğer iddiaların tamamını reddediyorum. 2014 yılından başlayarak gelen zimmet yaptıysak, zarara uğrattıysak 10 yıl bu dosyada defalarca savcı değişti, adalet neredeydi? Geç gelen adalet, adalet midir? Bize karşı itibar suikastı yapılmak istendiğini düşünüyorum. Ben vatansız değilim, eşimi, çocuklarımı, bayrağımı bırakıp gidecek halim yok. Beltaş Vakfı'nda herhangi bir yöneticiliğim yok. Toplanan paralarla ilgili hiçbir yetkim yoktur. Huzur hakkı almışlığım, akrabamı yerleştirmişliğim yoktur" dedi. Sanık Sipahi, belediyede bağımsız meclis üyesi olduğunu ve o dönem başkanın danışmanlığını yaptığını belirterek "Benim görevim başkan beyin verdiği danışmanlık üzerine imar konularına şehrin otoritesini koymuş olduğu huzurlu bir kent yaratmak için bana gelenleri değerlendirmekti. Benim aşağıdakilere talimat verme, şunu yapın bunu yapmayın deme durumum yoktur. Kimseyi zorlamadım, yönlendirmedim ve öyle bir sorumluluğum, yetkim, kastım da yoktur. Hiçbir yere kaçacak değilim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" dedi.

"BU DAVA SİYASİ BİR KUMPAS DAVASIDIR"

Sanık Murat Hazinedar ise "Sözde iddianame için savunma yapmayacağım. Hukuken çöp niteliğinde olan iddianameye karşı savunma yapmak, ona az da olsa meşruluk katar. Tamamen saptırılmış ya da uydurulmuş, bu saçmalıklara dair bir şey söylemek zorunda olmak inanın nereden başlayacağımı bilmiyorum. Mahkemelerden ve bizi kirletenlerden hesap soracağım. Bu dava siyasi bir kumpas davasıdır. Bir insan, neden belediye başkanı olarak 3 sene 9 ay görev yapmış, hukukçu, imarı durdurmuş bir kişi olarak yüzlerce suçlamaya maruz kalır. Tam 7 yıldır, FETÖ suçlamalarına maruz kaldım. Hakkımda 351 soruşturma, 4 MASAK raporu düzenlendi. Hakkımdaki MİT, MASAK raporları temiz. Birileri haber yapıyor, başbakanlık inceleme başlatıyor. Kaçaklara izin vermeyerek rant kapısını kapattım. Rahmetli İBB Başkanı Kadir Topbaş ve ekibiyle birlikte çalıştım. Kentin menfaati için çalıştım. Bankamatik memurluğuna izin vermedim. Hiç bankamatik çalışanımız olmadı, mesai rantı ekonomisi vardı belediyede, bunları durdurdum. Şimdi belediye yeniden eski düzenine döndü" dedi. Birilerinin rantı kesildiği için suçlama yöneltildiğini söyleyen sanık Hazinedar, eski belediye başkan yardımcısı Halime Şahin'in dosyadaki şikayetçilerin başı olduğunu, ancak usulsüz ihale nedeniyle yargılanarak ceza aldığını söyledi. Belediyede olduğu dönemde tüm arşivlerini dijitale aktardıklarını da belirten Hazinedar, "Belediyeye gelenlerin sayısını azalttık. Belediyeye gelmeyen her insan, simsarlar için kaçan müşteridir" dedi. Savunmanın uzaması üzerine mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.

İDDİANAME

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