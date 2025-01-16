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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

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Savcılık suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 31 kişiyi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

İstanbul'da, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanlarıyla belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da arasında bulunduğu 31 kişi tutuklama talebiyle İstanbul nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanlarıyla belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmış ve 47 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da olduğu 40 şüpheli soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

9 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin ifadelerinin alınması için 9 savcının görevlendirildiği öğrenildi. Terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ise bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri) bağlanarak ifade vereceği öğrenildi. Adliyeye getirilen şüphelilerin ifadelerinin alınmasına saat 10.40 itibariyle başlandı.

RIZA AKPOLAT İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Sabah saatlerinde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 17.50'de başlayan savcılıktaki ifadesi yaklaşık 1,5 saat sonra tamamlandı. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da arasında bulunduğu 31 kişi tutuklama talebiyle diğer 8 şüphelinin ise adli kontrol kararı uygulanması talebiyle İstanbul nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine sevk edildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Diğer yandan soruşturmada adı geçen ve suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlıklarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine el konuldu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Politika
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıBidüşün:

Chpli belediyelerin hepsinde soygun talan var, hizmet yok, bunu heekes kabul ediyor, chp eline tarihi bir fırsat geçmişti malesef bunu değerlendirmek yerine, yangından mal kaçırır gibi belediyeleri boşalttılar, vatandaşda bunun cezasını önümüzdeki seçimlerde kesecek, sokağın sesi bu yönde

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Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

kimse yemiyor artik chpyi karalama başka bisey degil

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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Akp çalar faturayı chp ve dem belediyeleri öder. Oh ne güzel dunya

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Haber YorumlarıJokerAllame:

Fakir çalmasını bilmediği için fakirdir :)

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Haber YorumlarıLavinya:

Milleti dolandırıp, soysan da, İnkar sonuna kadar İnkar ! Çünkü Chp belediyeçiliği bu gerektirir... ;)

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Chpyi karalama operasyonu Ak parti senden her türlü kötülük beklenir

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Haber Yorumlarıcumali inan:

İhalelerden çalınanla kiralanan ücretli kiralık troller yorumlarda iş başında yine

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Haber YorumlarıMutlu Akdağ:

Ben bir vatandas olarak AKP MHP CHP DEM IVIR ZIVIR dinlemem ayakkabi kutusu ses kayitlari 2 bakara bi makara cocuk tecavuzu kadin cinayeti sokakta kisi hurriyetine saldiri polis zorbaligi uyusturucu baronlari arastirip sormayan her parti icin adalet sistemini sorgularim.ADALETINIZ YERIN DIBINE GIRSIN.

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Haber Yorumlarıbirsen alkan:

Niye yillardir bu adama ihale veren akpli belediyeler,yargıtay ve TBMM hakkında işlem baslatilmiyor?ÂMAC UZUM YEMEK DEGIL BAGCIYI DOVMEK!!!ESENYURT BELEDIYESINDEKI IHALEYI KAYYUM ONAYLAYIP,IMZALAMIS ,NIYE KAYYUM HAKKINDA ISLEM YAPILMIYOR?NIYE MILLETIN GOZUBONUNDE ANKARAYI PARSEL ,PARSEL SATIP,BELEDIYENIN ARACII GASP EDEN GOKCEK HAKKINDA SORUSTURMA

Yorum Beğen21
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Haber YorumlarıFuat E:

Allah bilir neler çaldı pzvngk

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