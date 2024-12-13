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Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler

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Suriye'de muhalifler tarafından devrilen Beşar Esad'ın gösterişli evi, Rusya'ya kaçmasının ardından talan edildi.

Suriye'de devrilen Beşar Esad'ın halkına zulüm çektirdiği sırada lüks içinde yaşadığı görkemli evi sessizliğe gömüldü. Rejimin infazda kullandığı idam ipleri de görüntülendi.

LÜKS EVİ TALAN EDİLDİ

Suriye'de rejimin 13 yıl süren iç savaşın ardından muhalifler tarafından devrilmesiyle Esad'a ait izler siliniyor. Beşar Esad'ın yıllardır halkına zulüm çektirdiği sırada lüks içinde yaşadığı görkemli evi talan edildi.

SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

Esad'ın Rusya'ya kaçışının ardından evi sessizliğe gömüldü. Ülkeye gelen devlet başkanlarının ağırlandığı ve Esad'ın ikametgahının karşısında bulunan Şam Resepsiyon Salonu da koruma altına alındı. Şam'da ayrıca rejimin infazda kullandığı idam ipleri de görüntülendi.

Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (16)

Haber Yorumlarıseennu:

Yahu adam 135 milyar dolarla kaçmış neden kahrolacak güldürmeyin milleti.

Yorum Beğen198
Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarıismail athan:

Suriye'nin geleceği Libya ve Irak gibi olacak halk yine Beşar Esad'ı ülkenin başına getirmek için yalvaracaklar Eğer Saddam Hüseyin ve Muhammed Kaddafi yaşamış olsalardı Irak Saddam Hüseyin'i Libya Muhammed künefeyi ülkenin başına yine getireceklerdi çünkü ülkenin onlara halen ihtiyacı var onlara

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme104
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Haber YorumlarıAhmet Uzturk:

sanki çalışıp kazandı halkın parası onlar

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıHALİS ER:

bu eve istihbarat girmesi gerekiyor orda mutlaka önemli belgeler vardır iyi ki yakmamışlar evi

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Esad cifttimi Esma esad ölmedimi editörün haberi yok :))

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Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıSer_hat:

La olum adam almış büyün parayı defolup gitmiş siz götürdüğü paranın 1000 de biri etmeyecek sarayın derdine düşmüşsünüz.yok talan edilmiş yok bilmem ne...Kendi mallarını talan ediyorlar.o saray Esad ın mı Suriye halkının mı

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Haber YorumlarıTamer Islek:

Salaklar neden talan ediyorsunuz, ihtiyaç sahiblerine verin

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Haber YorumlarıRealist:

Yasadigim ev bile daha guzel. bence bu kapak şuan başka başkanlara kapak olmuş.

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Haber YorumlarıFatih Sultan:

Beter olurlar inşallah. Onca insana yaptıkları işkence, zulüm ve ölümlerin hesabı sorulur elbet

Yorum Beğen10
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Haber YorumlarıXeyati 2:

adam bir devlet bütçesi kadar parayı yanında götürmüş ne kahr olması

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