Berhan Şimşek, CHP'den Kesin İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi

CHP eski milletvekili Berhan Şimşek, parti disiplinini zedeleyen davranışları nedeniyle tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Merkez Yönetim Kurulu, ihraç istemini oy birliğiyle kabul etti.

CHP'de eski milletvekili Berhan Şimşek, tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

CHP'nin 15 Eylül'de toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK), Berhan Şimşek'in 'Parti disiplinini zedeleyen davranışlar' nedeniyle tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevkine oy birliğiyle karar verildi. Berhan Şimşek, 'Değerli arkadaşlar; 45 yıllık üyesi olduğum partimin yöneticilerinin bana verdikleri onur madalyamı sizler ile paylaşıyorum' notuyla disipline sevk kararını sosyal medya hesabından paylaştı. Kararda, "Parti disiplinini zedeleyen eylemleriniz nedeniyle; Tüzüğümüzün 63/5, 64 ve 68/1-b maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmenize, Merkez Yönetim Kurulu'nun 15 Eylül 2025 tarihli olağanüstü toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir. Bu yazının tarafınıza tebliğinden itibaren 3 gün içerisinde, Yüksek Disiplin Kurulu'na tedbirin kaldırılması isteği ile başvurabilirsiniz" denildi.

CHP'nin 6 Nisan 2025'te yapılan 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olduğunu açıklayan eski milletvekili Berhan Şimşek, başvuru saatini kaçırdığı için aday olamamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
