Belediyeye ait kafe Ülkü Ocakları'na tahsissiz verilmiş, faturaları da belediye ödemiş

31 Mart yerel seçimlerinde MHP'den CHP'ye geçen Kastamonu Belediyesi'nin başkanı Hasan Baltacı, geçmiş dönemdeki usulsüz uygulamalar hakkında konuştu. Belediyeye ait kafelerin Ülkü Ocakları'na tahsisiz şekilde verildiğini belirten Baltacı, "Buraya ayda yalnızca 225 TL ecrimisil ödemişler" dedi.

HEM TAHSİSSİZ VERİLMİŞ HEM DE FATURALARI ÖDENMİŞ

Baltacı konuşmasında şöyle devam etti: "Otogarın karşısındaki parkta belediyeye ait bir kafe var. Bu kafeyi Ülkü Ocakları, tahsissiz bir şekilde işgalci olarak işletmiş. Buraya ayda yalnızca 225 TL ecrimisil ödemişler. İş bununla bitmemiş, belediye işgalci olarak kullanılan bir yerin doğalgaz faturasını ödemiş."

MHP MEDYASINA 30 MİLYON ÖDEME

"Kastamonu'nun kaynaklarını ajanslara değil halkın ihtiyaçlarına harcayacağız." diyen Baltacı, "2019-2024 yılları arasında Fikri Alem Reklam Ajansı'na, Türkgün Gazetesi'ne ve Sonsuz Haber Ajansı'na (BengüTürk- Tv) Kastamonu Belediyesi kaynaklarından toplam 29 Milyon 549 bin 945 lira ödeme yapılmış!" ifadelerini de kullandı.

TÜGVA'YA TAHSİS EDİLEN ÇADIR DA GERİ ALINDI

Kuzeykent'te yer alan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) çatısı altında işletilen Çadır Kafe'nin sözleşmesinin iptal edilmesi Meclis oyuna sunuldu. Çadır Kafe sözleşmesi, Belediye Meclis üyeleri tarafından oy çokluğuyla iptal edilerek yeniden Kastamonu Belediyesi'nin bünyesine alındı.