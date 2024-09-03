Neşet Ertaş'a memleketinde büyük saygısızlık! Sahneye çıkıp açık açık hakaret etti

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü etkinliklerinde Kırşehir Belediyesi'nin organizasyonunda sahne alan Sanatçı Ahmet Tekkuş'un; "Kırşehir'de hepinizin bildiği bir Neşet var. Kargadan başka kuş tanımıyorsunuz" sözleriyle sanatçı Neşet Ertaş'a hakaret etti.

"KIRŞEHİR'DE BİR NEŞET VAR, KARGA BURUNLU"

Neşet Ertaş'ın memleketi Kırşehir'de skandal bir olay yaşandı. Kırşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü nedeniyle düzenlediği halk konserinde sahneye çıkan sanatçı Ahmet Tekkuş, merhum halk ozanı Neşet Ertaş'a hakaret etti. Ahmet Tekkuş, "Kırşehirli olmak bir ayrıcalık. Kırşehir'de hepinizin bildiği bir Neşet var. Kargadan başka kuş tanımıyorsunuz. Burada 3 tane deve dişi gibi bir sanatçı var. Bu kadar orkestralar ve sazlar var. Bu sanatçılarımıza büyük bir alkış lütfen" dedi. Tekkuş'a tepkiler anında geldi.

TEPKİLER YÜKSELDİ

Bozlak sanatçısı merhum Neşet Ertaş'a hakaret edildiğini söyleyen Memleket Partisi İl Başkanı Gülay Baltalık açıklamasında; "Kırşehir Belediyesi'nin yaptığı organizasyonda Cacabey Meydanı'nda insanlar, bozlak sanatçısı Neşet Ertaş'a başka bir sanatçının ağzından hakaret dinledi. Kırşehir adına utandık. Organizasyonu yapanlar utanmadı mı? Her konuşmalarında Neşet Ertaş'tan dem vuran sizler halktan özür dileyin. Sanatçının alacağını ise yüreklere su serpmek adına iptal edin" dedi. Sanatçı Ahmet Tekkuş'un söylemleri ise sosyal medyada viral oldu.