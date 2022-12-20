Belediye başkanının hediye olarak yolladığı ayakkkabılar CHP'li vekiller tarafından iade edildi

İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın, CHP'li vekillere ve Parti Meclisi üyelerine yeni yıl hediyesi olarak göndermek istediği 1500 lira değerindeki spor ayakkabılar CHP TBMM yönetimi tarafından geri iade edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP'li Özgür Özel, "Maltepe Belediye Başkanınca yapılmak istenen bu gönderimi doğru bulmadığımızı belirterek, grubumuza gönderilen paketlerin Meclise kabulü ve dağıtımını engelledik" ifadelerini kullandı.

İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, CHP'li 135 milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyesi olmak üzere yaklaşık 200 kişiye yeni yıl hediyesi olarak 1500 lira değerinde spor ayakkabısı gönderdi.

HEDİYELER CHP GRUBUNDAN DÖNDÜ

Seçim öncesi yapılacak çalışmalara vurgu yaparak hediyesi ile "Ayağınıza taş değmesin" mesajı ileten Kılıç'ın bu hediyesi, CHP TBMM yönetiminden döndü.

CHP'Lİ ÖZEL: MECLİSE KABULÜ VE DAĞITIMINI ENGELLEDİK

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunları söyledi; "CHP Grup Yönetimi olarak Maltepe Belediye Başkanınca yapılmak istenen bu gönderimi doğru bulmadığımızı belirterek, grubumuza gönderilen paketlerin Meclise kabulü ve dağıtımını engelledik. Bizi aşan alternatif yollarla yollandı ise paketler milletvekillerimizce iade edilecektir."